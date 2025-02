A Milano arriva “Maritz”, la maritozzeria di Iginio Massari

Milano, 8 febbraio 2025 – Per gli appassionati del maritozzo, dolce classico della tradizione romana farcito con abbondante panna montata, arriva un’ottima notizia. Nasce a Milano (corso di Porta Ticinese 40) “Maritz”, la prima “maritozzeria” interamente dedicata all’iconica pagnotta, firmata Iginio Massari Alta Pasticceria.

“Il nostro maritozzo è un dolce che unisce innovazione e tradizione, ma la sua vera forza sta nella capacità di essere reinterpretato in infiniti modi - spiega il Maestro Iginio Massari -. Con Maritz vogliamo celebrare la creatività, offrendo un prodotto unico e riconoscibile, che si adatta perfettamente allo stile di vita contemporaneo. Nel 2018 abbiamo avuto l'idea di rivisitare il classico maritozzo nella forma e nel gusto aggiungendo un cuore di crema pasticciera. Fin da subito il maritozzo rivisitato ha riscosso grande successo nelle nostre pasticcerie, con Maritz vogliamo celebrare questo nostro iconico prodotto.”

Maritz offre maritozzi in tutte le varianti di gusto già presenti nell’offerta di Iginio Massari Alta Pasticceria (crema pasticcera, cioccolato, nocciola, zabaione, pistacchio) e proporrà edizioni limitate in occasione di festività come San Valentino, Festa della Mamma, Festa del Papà e Halloween.

“Il nostro obiettivo è rendere il maritozzo un protagonista universale, capace di conquistare tutti, dai palati più raffinati ai giovani in cerca di novità – sottolinea Debora Massari – . Dal 2018 abbiamo lavorato incessantemente sulla versatilità del maritozzo, mantenendo sempre il nostro standard di eccellenza. Con Maritz inizia una nuova avventura all’insegna dell’innovazione di prodotto”. “La scelta di partire da Milano non è certo casuale. È una città crocevia di culture e stili di vita, palcoscenico ideale per sperimentare e lanciare nuove tendenze – evidenzia Nicola MassarI –. L’offerta di Maritz è perfetta per ogni momento della giornata ed è pensata per un pubblico eterogeneo di tutte le età, con il chiaro intento di promuovere la cultura del maritozzo e offrire un’esperienza speciale da vivere e condividere”.