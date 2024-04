Iginio Massari a Bake off Italia, il maestro pasticciere bresciano super ospite fisso: ecco cosa farà

Il maestro Iginio Massari, genio indiscusso e riferimento della pasticceria italiana in tutto il mondo, già vincitore di 300 concorsi, premi e riconoscimenti nazionali e internazionali, sarà superospite fisso del cooking show “Bake off Italia – Dolci in forno” targato BBC e prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, prossimamente su Real Time. Massari affiancherà la padrona di casa Benedetta Parodi, l’immancabile Ernst Knam, giudice storico del programma e re del cioccolato, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Iginio Massari

Massari, porterà la sua grande esperienza e il suo sguardo critico sotto il tendone del cooking show dai toni gentili, che racconta la pasticceria e il mondo bakery in ogni sfaccettatura. Sarà infatti ospite fisso della prova tecnica. I pasticceri amatoriali in gara dovranno dimostrare le loro capacità e conoscenze sulla pasticceria classica e moderna portando a termine le sfide di ogni puntata.

Al via le riprese della dodicesima edizione di “Bake off Italia” che si preannuncia scoppiettante anche grazie alla presenza del tanto amato quanto temuto maestro di pasticceria. Figlio di una cuoca e di un direttore di mensa, Massari è universalmente riconosciuto per l’indiscusso talento abbinato a una ferrea disciplina professionale e umana dedizione. Anche quest’anno, il Miglior pasticcere amatoriale d’Italia verrà incoronato ad Arcore, presso Villa Borromeo d'Adda, uno dei gioielli artistici della Lombardia e dell’Italia.