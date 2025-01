Gussago, incendio in una palazzina: le fiamme sono divampate dal camino

Gussago (Brescia) – Incendio di una palazzina a Gussago martedì mattina poco dopo mezzogiorno, probabilmente per il malfunzionamento di una canna fumaria e l’accensione di un camino al primo piano. Il rogo si è scatenato nella taverna, dove probabilmente una scintilla ha originato il rogo notato dal proprietario della palazzina, che aveva appena comprato i locali al piano terra e la parte parzialmente interrata. L’uomo ha spiegato di essersi accorto del rogo perché ha visto del fumo salire dalla taverna appena dopo acceso il camino in casa sua. In quel momento era solo: la moglie e il figlio erano fuori. Non si è ferito ne ha riportato ustioni. Sul posto, in via Achille Cadeo nella frazione di Ronco, sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brescia e quelli del distaccamento di Gardone Valtrompia.