Riqualificazione della casa dei disabili: tempi rispettati

Procedono a pieno ritmo i lavori di riqualificazione della Residenza Sanitario-Assistenziale per Disabili “Tonini-Boninsegna”: raggiunto il 50% di avanzamento complessivo. È quanto è emerso dal sopralluogo effettuato ieri in via Buttafuoco, alla presenza anche della sindaca Laura Castelletti. Il progetto, frutto dell’accordo tra la cooperativa sociale e A2a Calore e Servizi, mira a trasformare radicalmente la storica struttura cittadina, che ospita persone adulte con grave disagio mentale, migliorandone le prestazioni energetiche, strutturali e funzionali.

Realizzata nel 1959, oggi la struttura risulta per molti aspetti non più adeguata ad erogare servizi adatti al tipo di utenza particolarmente fragile. L’accesso ai bonus fiscali si è rivelato quindi un’opportunità decisiva per avviare un intervento di riqualificazione che include sia l’efficientamento energetico sia il miglioramento antisismico.

Il cantiere, avviato nel luglio 2024, prevede di concludere entro fine anno gli interventi coperti dal Superbonus 110%, mentre le lavorazioni residue proseguiranno nella prima metà del 2026. Il ritorno nella residenza dei 74 ospiti è previsto per il luglio del prossimo anno. La riqualificazione è ambiziosa e articolata: grazie agli interventi in corso, l’edificio passerà dalla classe energetica E alla A4, vala a dire il massimo livello di efficienza. L’operazione consentirà di dimezzare i consumi energetici della struttura con un taglio della Co2 di oltre cento tonnellate l’anno, pari all’anidride carbonica assorbita da 700 alberi.

"Inoltre, rispetto al progetto originario sono state introdotte numerose migliorie – ha spiegato Giovanni Comboni, vicepresidente A2a – tra cui il completo abbandono del gas". Il costo delle opere è stimato in circa 15 milioni di euro, in gran parte coperti dagli incentivi del Superbonus, il resto dalla cooperativa sociale, attraverso un finanziamento con la Bcc del Garda. I lavori e la gestione delle pratiche per l’accesso alle detrazioni fiscali sono affidati ad A2A Calore e Servizi, che si avvale di imprese e professionisti del territorio.

F.P.