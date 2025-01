Incendio alle case popolari di Bergamo devasta un appartamento: famiglia (con gatto) resta senza casa

Bergamo – Un incendio è scoppiato martedì notte in un appartamento al terzo e ultimo piano di un edificio Aler nel quartiere Colognola, nel centro di Bergamo. Quando è scoppiato il rogo, all’interno c’erano quatto persone e un gatto: per fortuna si sono accorti in tempo delle fiamme e sono stati tutti salvati dai vigili del fuoco. Nessuno di loro è in gravi condizioni ma sono stati tutti portati alle Cliniche Gavazzeni di Bergamo con sintomi da intossicazione e poi trasferiti a Zingonia per essere sottoposti a un trattamento nella camera iperbarica.

In base alle prime ricostruzioni, le fiamme sono divampate dalla cucina, locale in cui si trova un boiler per riscaldare l’acqua che potrebbe essere coinvolto nel rogo. Le cause sono ancora in fare di accertamento da parte dei tecnici e dei carabinieri. Nonostante l’intervento tempestivo dei pompieri, il fuoco ha devastato muri e serramenti e l’appartamento è stato dichiarato inagibile. La famiglia (e il gatto) sono quindi rimasti senza casa.