Abusa della figlia di una connazionale: sei anni di carcere a cinese, poi l’espulsione

Sei anni di reclusione ed espulsione immediata una volta scontata la pena. Così si è concluso ieri il processo per un cinese di 54 anni, accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di una connazionale di 14 anni. L’episodio avrebbe avuto luogo nel 2019 in un laboratorio tessile a Castenedolo. L’imputato avrebbe seguito la ragazzina, figlia di un collega, nel bagno e l’avrebbe stuprata. Ad accorgersi subito che qualcosa non andava era stata la madre della giovane. La minore ha riferito in lacrime alla madre e alla zia di essere stata abusata, una versione poi confermata davanti al magistrato e in aula.