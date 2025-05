Brescia, IT-alert per il collasso di una diga: è solo un’esercitazione

Brescia, 20 maggio 2025 - Niente paura se abitate o vi trovate nel Bresciano e domani, mercoledì 21 maggio, alle 10 ricevete un IT-alert: è solo un’esercitazione.

Regione Lombardia infatti torna a testare IT-alert per il rischio collasso di grandi dighe, interessando per la prima volta due infrastrutture finora mai coinvolte nelle esercitazioni periodiche previste per verificare l'efficacia del sistema.

Un test di It-alert

Diga di Poglia

Domani, mercoledì 21 maggio, alle ore 10 è previsto un test che interessa i comuni potenzialmente coinvolti in caso di un eventuale crollo della diga di Poglia, situata nel comune di Cevo (Brescia), coinvolgendo esclusivamente la provincia di Brescia quali: Cevo, Cedegolo, Sellero, Paspardo, Capo di Ponte, Ono San Pietro, Ceto, Cerveno, Losine, Braone, Niardo, Breno, Malegno, Cividate Camuno, Piancogno, Esine.

L’esercitazione a Sondrio

Il 4 giugno 2025 alle ore 10 invece, l'attività si concentrerà sulla diga di Panigai, nel Comune di Pedesina (Sondrio) e coinvolgerà sei comuni in territorio valtellinese: Pedesina, Bema, Rasura, Morbegno, Cosio Valtellino, Traona.

Il messaggio

Per lo scenario di collasso di una grande diga il testo della notifica che la popolazione coinvolta riceverà sarà il seguente:

TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

IT-alert

IT-alert è il Sistema nazionale di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggiutili in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso. Ricevere un messaggio di allarme IT-alert consente di sapere quali sono le prime azioni da compiere per minimizzare la propria esposizione al pericolo.