Gli sciatori travolti dalla slavina. Fuori pericolo la guida di Bovezzo

Nel gruppo di quattro uomini che saliva lungo uno dei versanti del massiccio dell’Adamello, quando si è staccata una slavina, c’era una guida alpina di Bovezzo: Andrea Tocchini di 36 anni, noto come Anello. Un ferito, 51 anni, e il deceduto, 49 anni, sono tedeschi, mentre l’unico del quartetto che non è finito sotto la neve è spagnolo e ha 23 anni.

La tragedia è accaduta lunedì mattina nell’area del Cantiere, lungo la pista Sgualdrina, a poca distanza dal rifugio Capanna Presena e dal ghiacciao dell’Adamello. È il fuoripista più famoso e frequentato della zona. Un’area sicura, finché le temperature sono basse. Quando si alzano e batte forte il sole, come lunedì in mattinata, diventa invece insidiosa a causa dei distacchi di neve causati da lastroni di ghiaccio che si formano nella notte e poi vengono ricoperti dalla neve fresca o spostata dal vento. Questo rende instabile il manto nevoso e fa sì che gli esperti sconsiglino di percorrerla se le temperature non sono rigide e se il rischio valanghe risulta marcato, come lunedì.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 11 del mattino. Quando la slavina si è staccata, tre persone sono rimaste sepolte. Lo spagnolo ha contattato il numero unico per le emergenze 112 e ha chiesto aiuto. Tra i primi a intervenire sono stati gli uomini del Soccorso alpino della Finanza, impegnati in una esercitazione proprio in quell’area, raggiunti poi dai tecnici del Soccorso alpino e speleologico del Trentino.

Per le operazioni sono stati impiegati anche degli elicotteri. Tocchini è stato portato in ospedale a Trento. Ieri sera è stato dichiarato fuori pericolo. Anche l’altro ferito non rischia la vita. La salma del deceduto è stata ricomposta nella sala mortuaria di Vermiglio. Tocchini è una guida alpina esperta, da qualche anno si è trasferito in Alta Val Camonica dall’hinterland cittadino. A 21 anni era stato coinvolto in un altro incidente in montagna, in cui ci fu una vittima: il suo compagno di cordata Beppe Chiaf, di 41 anni. Accadde sul Cervino il 15 ottobre 2011.