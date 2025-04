Giovani musicisti del “Marenzio“ al teatro Grande

BRESCIAConcerto al “Grande“ per ricordare le vittime del terrorismo, con gli studenti del conservatorio “Marenzio“ di Brescia. Nell’ambito della Stagione della Società dei Concerti del Teatro Grande, la Fondazione del Teatro Grande organizza per venerdì 9 maggio, alle 20, il concerto dell’Orchestra Stu.d.i.o. del Conservatorio, valorizzando il progetto Stu.d.i.o, che promuove la costituzione di un gruppo orchestrale, con organico in numero variabile, in cui studenti vincitori di borse di studio e alcuni tra i migliori allievi si trovano ad esibirsi accanto ai loro docenti e a sperimentare in prima persona la pratica orchestrale. Sul palcoscenico del Massimo cittadino l’Orchestra Stu.d.i.o., diretta in questa occasione dal maestro Pier Carlo Orizio, porterà un repertorio interamente novecentesco (dalla Sinfonia numero 9 di Dimitrij Šostakovic al balletto L’uccello di fuoco di Igor Stravinskij) dando prova delle potenzialità e dei risultati che si raccolgono quando allievi e insegnanti si trovano a suonare insieme. Il concerto sarà inoltre, come ogni anno, una importante occasione per ricordare le vittime del terrorismo interno e internazionale di cui ricorre, proprio il 9 maggio prossimo, il Giorno della memoria.Insieme alla Fondazione del Teatro Grande e al Conservatorio Luca Marenzio, partecipa infatti alla realizzazione del concerto anche la Casa della Memoria di Brescia. Per questo, l’evento del 9 maggio è offerto gratuitamente alla città, previo ritiro di un biglietto presso la biglietteria del Teatro Grande. Si possono ritirare i biglietti dallo scorso martedì 22 aprile, fino ad esaurimento posti; non è possibile ritirare più di quattro biglietti a persona.Federica Pacella