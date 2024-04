Felice Maniero denuncia l’ex compagna per riciclaggio: comprò il Suv con soldi frutto di delitti di mafia Brescia, il boss della mafia del Brenta, che ha scontato 4 anni per maltrattamenti, ora accusa Marta Bisello di aver attinto al doppiofondo di 200mila euro nascosti in un mobile per “regalarsi” una Bmw