Sfiniti e spaventati, due escursionisti e il loro cane salvati in quota a Toscolano Maderno

Toscolano Maderno (Brescia), 11 giugno 2025 – Soccorso in quota portato a termine grazie alla perizia del pilota dell’elicottero dei vigili del fuoco e dei soccorritori intervenuti ieri a Toscolano Maderno, a una altezza di circa 1.500 metri, in zona impervia.

Due escursionisti tedeschi e il loro cane, nel pomeriggio del 10 giugno, hanno chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112 di Brescia poiché sono rimasti bloccati sul monte sopra Toscolano Maderno, dove erano saliti per passeggiare, senza adeguata preparazione. I due si sono trovati in difficoltà lungo la cresta Sud-Est del Monte Pizzocolo. L'intervento, che ha visto impiegati i Vigili del Fuoco e e i tecnici della V Delegazione bresciana e della stazione della Valle Sabbia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, si è reso necessario dopo che il trio, esausto e impossibilitato a proseguire, aveva lanciato l'allarme, spiegando di essere ormai allo stremo delle forze.

La giovane donna e il cane, ormai non più in grado di muoversi a causa della stanchezza e della paura, sono stati evacuati dall'elicottero Drago VF, dove sono stati issati con un verricello e che li ha trasportati a Toscolano Maderno. Qui ad attenderli c’erano gli operatori del 118 e una squadra di terra dei Vigili del Fuoco, pronti a fornire le prime cure. Il compagno, in migliori condizioni fisiche, è stato invece accompagnato a valle da una squadra mista del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia e del Soccorso Alpino e Speleologico, che hanno collaborato e lavorato in perfetta sinergia.