Escursioni inglese scomparso sull’Adamello: riprese le ricerche di Aziz Ziriat

Porta Rendena (Brescia), 11 gennaio 2025 – In mattinata sono riprese, in quota, le ricerche di Aziz Ziriat, l’alpinista inglese scomparso l’uno gennaio del 2025 mentre stava facendo una escursione con Samuel Harris.

Entrambi gli sportivi, di nazionalità inglese, hanno smesso di dare notizie a Capodanno, ma la loro scomparsa è stata denunciata il sei sera, quando non sono rientrati a casa. I famigliari credevano fossero in zona non raggiungibili.

Il corpo di Harris è stato trovato nei giorni scorsi, mentre Aziz è ancora disperso.

Le ricerche sono riprese alle prime luci di questa mattina, coinvolgendo un’ottantina di operatori tra Soccorso Alpino e Speleologico, Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Attualmente circa 40 soccorritori sono stati elitrasportati in quota, nella stessa area perlustrata nella giornata di ieri, dove mercoledì è stato trovato il corpo senza vita di Samuel Harris, per scavare e sondare ulteriormente nella neve. In tarda mattinata questi soccorritori rientreranno a valle per essere sostituiti da altri soccorritori. Presenti anche i volontari di “Nu.Vol.A.” per preparare bevande e pasti caldi ai soccorritori.