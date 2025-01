Escursionisti inglesi dispersi sull’Adamello

Non hanno mai fatto ritorno nel Regno Unito e al momento di loro non si sa più nulla. Li cercano sull’Adamello, sul versante trentino, a poca distanza dal Tonale e dal confine con la provincia di Brescia dove potrebbero essere per sicurezza estese le ricerche. A coordinare le ricerche è il Soccorso alpino e speleologico del Trentino dopo che le indagini della guardia di finanza e dei carabinieri hanno accertato che i due, Aziz XZiriat e Samuel Harris, di 36 e 35 anni, di Londra, si trovavano al Bivacco Malga Dosson in Val San Valentino a Porte di Rendena, in provincia di Trento, nel parco Adamello Brenta.

La chiamata al Numero unico per le emergenze 112 è arrivata in mattinata da parte dei familiari di uno dei due escursionisti. Il numero unico e la sua centrale operativa hanno immediatamente attivato il Soccorso alpino e speleologico del Trentino, inizialmente con le Stazioni Val Rendena - Busa di Tione e della Val del Chiese, che hanno effettuato dei sopralluoghi con pick-up e quad cingolati nelle Valli di Daone, Val Breguzzo, Val San Valentino e Val di Borzago, dove si sviluppano i sentieri di accesso al bivacco.

Con l’arrivo del buio e a causa delle condizioni meteorologiche poco favorevoli, le operazioni di ricerca dei due escursionisti sono state sospese: riprenderanno alle prime luci di stamane quando si definerà il perimetro di ricerca.

Mi.Pr.