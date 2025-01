Aziz Ziriat e Samuel Harris dispersi sull’Adamello, trovato il corpo di uno dei turisti inglesi

Porta Rendena (Trento), 8 gennaio 2025 – È stata trovata ed è in corso di recupero la salma di uno dei due alpinisti inglesi dispersi sull’Adamello. Non è ancora stato identificato. Si trovava a 2600 metri, nella zona del Passo di Conca. Di Aziz Ziriat, 36 anni e Samuel Harris, 35 anni, entrambi residenti a Londra in Inghilterra non si avevano notizie dal primo gennaio.

Aziz Ziriat, 36 anni, e Samuel Harris, 35 (Foto diffusa su facebook)

L’allarme relativo alla loro scomparsa era stato dato solo ieri mattina dai famigliari, che il 6 gennaio sera non li avevano visti scendere dall’aereo, volo che non avevano mai preso. Le famiglie avevano sempre pensato che i due amici si trovassero in una zona non raggiungibile dal telefono e, per questo, non riuscissero più a dare notizie. In queste ore sono arrivati in Italia e sono supportati dagli 'Psicologi per i Popoli'. Uno dei due purtroppo è stato trovato senza vita, si cerca l’altro ma le speranze sono ridotte al lumicino.

Rebecca Dimmock, la fidanzata di Aziz Ziriat, ha descritto la coppia di amici come “escursionisti esperti”. “Volevano fare un'escursione di Capodanno. Volevano andare di rifugio in rifugio nelle Dolomiti”, ha detto Dimmock alla Bbc. “So che sono arrivati alla capanna e che stavano bevendo vino rosso, ma lui ha detto che si gelava”, ha aggiunto, raccontando di aver sentito il compagno per l'ultima volta alle 10 del primo gennaio. “Mi ha mandato alcune foto delle montagne e un paio di sé stesso. Poi mi ha avvisato che il suo telefono stava per morire, ma che mi avrebbe risposto al più presto”,

In mattinata sono ricominciate le ricerche dei due alpinisti, spariti mentre erano nel Parco Adamello – Brenta, lungo le pendici dell’Adamello, non distante dal confine con il Bresciano, in area impervia. Prima destinazione, il bivacco Malga Dosson, dove era certo che i due fossero passati. Qui sono stati trovati gli zaini e l'attrezzatura dei due inglesi.

Al momento al lavoro ci sono circa 30 soccorritori, tra Soccorso Alpino, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco, riuniti al Centro di Coordinamento Ricerche a Spiazzo. Con il miglioramento delle condizioni meteo, l'elicottero di Trentino Emergenza è riuscito a decollare e a salire in quota, imbarcando a bordo alcuni soccorritori del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza, per effettuare una ricognizione dall'alto e per controllare i bivacchi della zona.

Una ulteriore ricognizione dall'alto della zona compresa tra il bivacco e la cima del Carè Alto, anche con l'ausilio della campana Recco, una tecnologia che viene agganciata all'elicottero e che consente di captare segnali provenienti da superfici riflettenti e da dispositivi elettronici, ha dato esito negativo. L'elicottero sta portando in quota una quindicina di operatori del Soccorso Alpino per procedere con la ricerca via terra e con dei sondaggi su accumuli di neve, in una zona considerata primaria perché contenuta in una traccia registrata dal telefono di uno dei due alpinisti, nell'area del Passo di Conca, a circa 2600 metri di quota. Attualmente in quota la visibilità è buona, le temperature sono sotto lo zero e c'è vento.