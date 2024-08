Brescia: trovano 2.000 euro in contanti per strada e li consegnano agli agenti

Brescia, 22 agosto 2024 – C’è che decide di approfittare – illecitamente - della sbadataggine altrui e chi, invece, dà apprezzato sfoggio di senso civico. Lo dimostra l’episodio avvenuto questa mattina, verso le 8, in via Corsica, strada del quartiere Don Bosco.

A quell’ora alcuni agenti della polizia provinciale, in transito lungo la via con una vettura di pattuglia, sono stati fermati da un gruppetto di quattro cittadini all’altezza del civico 299. Il quartetto, fra i 32 e i 65 anni, residenti a Brescia e Azzano Mella, ha indicato agli operatori un mucchio di banconote sparse a terra, raccontando come qualcuno si fosse già “servito” del ricco piatto. Un vero e proprio furto che i quattro hanno notato, decidendo all’unisono di muoversi per consegnare il denaro a chi potesse custodirlo.

Gli agenti, così instradati, hanno recuperato 32 banconote da 50 euro e 12 biglietti da 20 euro, per un totale di 1.840 euro in contanti. Non è stato possibile, al momento, risalire al legittimo proprietario, il quale avrà un anno di tempo per reclamare le banconote smarrite, attualmente accantonate in un conto corrente di deposito della Polizia provinciale.