Doppio scippo a Desenzano del Garda, arrestati in flagranza due bergamaschi

Desenzano del Garda (Brescia), 3 aprile 2025 – Arresto in flagranza di reato ieri a Calcinato nella giornata di ieri, 2 aprile. A metterlo a segno sono stati i carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda. Ad essere stati messi in manette sono stati due presunti scippatori, entrambi originari della provincia di Bergamo di 52 e 43 anni, accusati di aver messo a segno due furti con strappo ai danni nella zona di Desenzano del Garda. Le vittime sono donne. I militari desenzanesi hanno intercettato la Peugeot 207 nera sulla quale viaggiavano i due uomini. L’auto era stata segnalata poco dopo i due scippi, avvenuti in rapida successione nel centro della città lacustre. Una volta fermata la coppia i militari hanno deciso di perquisire il veicolo.

Durante le operazioni i carabinieri non solo hanno trovato due borse per signora e oggetti di proprietà delle donne derubate, ma anche un manganello e un paio di manette.

I due arrestati sono stati portati nella caserma di Desenzano per le formalità di rito, tra cui la verifica della loro identità. Le indagini, ancora in corso, potrebbero far luce su eventuali collegamenti con altri episodi analoghi nella zona. Intanto, i due dovranno rispondere di furto aggravato e detenzione di strumenti atti a offendere. Le due donne aggredite, seppur scosse dall’accaduto, non sono ferite.