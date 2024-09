Donna schiacciata da un cancello a Castenedolo: è gravissima. Secondo incidente sul lavoro nel Bresciano in poche ore

Una donna di 61 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere rimasta schiacciata da un cancello nella ditta in cui lavorava come custode, in via Pasubio Monte a Castenedolo, in provincia di Brescia. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 di venerdì mattina e la sessantunenne è stata portata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia: è in prognosi riservata.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna era vicina al pesante cancello della ditta quando questo è uscito dai binari e l’ha investita, schiacciandola. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza, nonché i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dell’Agenzia per al tutela della salute. Si dovrà ricostruire la dinamica e chiarire se sono state rispettate le norme di sicurezza.

Si tratta dell’ennesimo incidente sul lavoro nel Bresciano. Appena il giorno prima dell’infortunio di Castenedolo, a Torbole Casaglia un operaio di 54 anni è morto nello stabilimento della Bettoni Plastiche dopo essere rimasto schiattato contro una parete dal pesante sacco che stava trasportando. Ma nella prima metà del 2024 sono già più di 20 le vittime registrate: la provincia è prima nella classifica della mortalità sul lavoro della regione Lombardia.