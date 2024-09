Operaio di 54 anni morto a Torbole Casaglia: ennesima tragedia sul lavoro nel Bresciano

Un operaio di 54 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto giovedì pomeriggio nello stabilimento della Bettoni Plastiche a Torbole Casaglia, piccolo comune in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava spostando un carico quando, per cause ancora da chiarire, il pesante sacco lo ha schiacciato contro una parete.

L’allarme all’Agenzia regionale di emergenza urgenza è arrivato poco dopo le 16.30 da un’azienda in via Travagliato 36. In pochi minuti sono arrivate in codice rosso un’ambulanza e due automediche. Nonostante l’intervento dei soccorritori, l’uomo purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduto sul posto.

Allertati anche i vigili del fuoco di Brescia, i carabinieri di Chiari e il personale dell’Agenzia per la tutela della salute. Dovranno ricostruire con precisione l’accaduto, verificare se sono state rispettate le norme di sicurezza e stabilire eventuali responsabilità.

Si tratta dell’ennesimo incidente mortale sul lavoro che riguarda il Bresciano. Appena cinque giorni fa, l’imprenditore Alberto Tedeschi, 51 anni, sposato e padre di tre figli, è morto dopo essere stato travolto da una soletta mentre stava lavorando in un cantiere. Ma nella prima metà del 2024 sono già più di 20 le vittime registrate: la provincia è prima nella classifica della mortalità sul lavoro della regione Lombardia.