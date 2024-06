“Aiuto, una persona è scomparsa sott’acqua”: turista disperso sul lago di Garda

Gargnano (Brescia) – “Una persona è sparita sott’acqua”: ricerche in corso dopo l’allarme lanciato sul lago di Garda da un gruppo di turisti di nazionalità austriaca che hanno riferito di aver visto una persona in difficoltà in acqua. I turisti hanno spiegato che la persona si è poi inabissata nella acque del lago, all’altezza del Comune di Gargnano, nel Bresciano.

In zona sono sopraggiunti due mezzi navali della Guardia Costiera, con a bordo anche il soccorritore marittimo, che sta eseguendo attività di ricerca in acqua in modalità snorkeling, un mezzo navale dei Vigili del Fuoco di Salò, un elicottero dei Vigili del Fuoco, e i sommozzatori da Milano.

La barca del turista disperso è stata trasferita nel porto di Gargnano, dove sono arrivati anche i Carabinieri della locale stazione, per acquisire maggiori informazioni dai turisti che lo hanno visto inabissarsi. Richiesto alla Prefettura di Brescia l'impiego dei Volontari del Garda per l'impiego di strumentazione di profondità.