Fermati dai carabinieri in auto hanno il kit dello scassinatore: tre denunciati

Desenzano del Garda, 8 aprile 2025 – Ancora fermi da parte dei carabinieri, che hanno sferrato la lotta ai reati contro il patrimonio.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Desenzano nelle scorse ore hanno scoperto di un presunto gruppo dedito a furti con scasso.

Era la serata di ieri quando i militari del comando desenzanese hanno fermato una vettura con a bordo tre soggetti sospetti, che non hanno opposto resistenza. Durante la perquisizione al veicolo i carabinieri hanno posto sotto sequestro numerosi attrezzi da scasso. I tre occupanti, tutti già noti alle forze dell’ordine, sono stati portati in caserma per l’identificazione. Poco dopo, nelle vicinanze, è pure stato rinvenuto un furgone probabilmente in uso al trio.

All’interno c’era altro materiale compromettente: guanti, passamontagna e altri strumenti per effrazioni. I tre sono stati denunciati a piede libero per possesso ingiustificato di grimaldelli e chiavi alterate, ai sensi degli articoli 707 e 110 del Codice Penale. L’indagine prosegue per chiarire eventuali collegamenti con altri reati nella zona.