Guida a zig zag, fermato per un controllo: positivo a test anti droga, era anche senza patente e assicurazione

Brescia, 26 febbraio 2025 – Un 52enne è stato denunciato a Brescia per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, per sostituzione di persona e per aver dichiarato false generalità, oltre che per essere stato sorpreso alla guida di un'auto senza patente e con l'assicurazione scaduta. Una pattuglia della polizia locale lo ha notato mentre percorreva via Vittorio Emanuele II muovendosi a zig zag e lo ha fermato per un controllo.

Agli agenti, l'uomo, residente in provincia, ha detto di essersi dimenticato la patente, ma da un rapido controllo informatico, è emerso che non risultava alcuna patente di guida associata alle generalità dichiarate dall'uomo. A sua discolpa ha quindi affermato di aver confuso la data di nascita ed ha mostrato sul suo cellulare la fotografia di una patente di guida, con una fototessera che però corrispondeva ad un'altra persona.

A quel punto ha ammesso di aver rilasciato generalità che non corrispondevano alle sue e che la sua vera patente, in realtà, era stata sospesa perché il suo punteggio era stato azzerato. L'uomo è risultato inoltre positivo al test antidroga e, da successivi controlli, è emerso che l'assicurazione del veicolo era scaduta. Per questo a suo carico è scattata una denuncia per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti, per sostituzione di persona e per aver dichiarato false generalità. Il veicolo è stato sottoposto al sequestro amministrativo.