Vuole mangiare ma non ha soldi. Allontanato, lancia tavoli e sedie

"Sono qui da 21 anni e purtroppo la situazione è peggiorata, ormai non siamo sicuri neanche di giorno". È lo sfogo del titolare di Rho Pizza Kebab di via Garibaldi a Rho, poco distante dalla stazione ferroviaria di piazza Libertà. Lunedì pomeriggio un uomo, visibilmente ubriaco, è entrato nel suo locale. Voleva da mangiare, ma non aveva i soldi. Quando il titolare lo ha invitato ad uscire, l’uomo ha reagito in modo violento buttando a terra tavolini e sedie. Urla e lanci di oggetti anche in strada. "Ho avuto paura", aggiunge il titolare di origine turca che in passato ha subìto anche una rapina. Qualcuno ha chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno riportato la calma. Ma il nuovo episodio ha riacceso vecchie polemiche tra residenti e commercianti della zona, tant’è che lunedì sera il Comitato quartiere stazione Rho ha organizzato un presidio davanti al locale, "abbiamo portato la nostra solidarietà. Personaggi di questo tipo non sono graditi nel nostro quartiere", scrive il consigliere di Fratelli D’Italia, Claudio Scarlino.

"Scene come quelle di lunedì scorso prima si vedevano solo alla sera, tante volte giovani ubriachi si sono picchiati, lo scorso anno ad aprile c’era stata una rissa tremenda, erano rimaste ferite delle persone - racconta un residente - ma assistere a questi episodi in pieno giorno è allarmante". Nonostante il potenziamento della rete di videosorveglianza e controlli coordinati da parte delle forze dell’ordine, la situazione non è migliorata e tra i residenti aumenta la preoccupazione, "qui ci vuole un presidio fisso di polizia, tutto il giorno, per dare un segnale forte altrimenti anche le ultime attività commerciali che ci sono chiuderanno per sempre", commenta un negoziante. Il sindaco Orlandi rassicura: si ripeteranno altri pattugliamenti nella zona.Ro.Ramp.