Esplode un compressore a gas. Operaio ferito in cantiere

Momenti di paura ieri in un cantiere stradale a Sant’Eufemia in città, nel centro del quartiere. Un compressore a gas è esploso e un operaio è rimasto ferito, anche se per fortuna solo lievemente. L’infortunio si è verificato alle 13,15 in via XXVIII marzo, in un cantiere aperto per la sistemazione dei sottoservizi e del teleriscaldamento. Per motivi in corso di approfondimento, il macchinario in questione è scoppiato durante alcune operazioni di saldatura mentre lo stava maneggiando un quarantunenne.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari in ambulanza ed è stato accompagnato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia. Il boato ha richiamato molti residenti in strada, usciti per capire che cosa fosse successo. Sul posto, oltre al personale del 118, sono arrivati i tecnici di Ats, cui spetterà la ricostruzione puntuale dell’incidente e delle cause da cui è scaturito, gli agenti della Volante della questura e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza lo strumeto e l’intera area del cantiere.

Beatrice Raspa