Esplosione in un cantiere a Brescia: grave operaio di 41 anni

Brescia, 5 maggio 2025 – Paura oggi, lunedì 5 maggio 2025, in un un cantiere edile nel quartiere Sant'Eufemia, a Brescia. L’allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, poco prima delle 13.30, quando a causa di un'esplosione di un ammortizzatore a gas di una saldatrice, un operaio è rimasto ferito. L'uomo, 41 anni, vittima dell'incidente sul lavoro, è stato investito dai detriti e ha riportato diverse ferite. Trasportato in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i mezzi di Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) accorsi con un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, quello di massima gravità. Il ferito, 41 anni, è stato portato in ospedale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la polizia locale.Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso ulteriori accertamenti.

Proprio al tema della sicurezza nel mondo del lavoro è stato dedicato il corteo del Primo Maggio 2025, organizzato dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil. Non solo. Sulla facciata di un palazzo di via Prina, in zona Sempione a Milano, è stato inaugurata un’opera contro la piaga degli infortuni; il murale alto cinque piani, gigantesco, impatta sulla via e soprattutto sulle tante persone, a piedi e in auto, che transitano dalla strada. È stato inaugurato in occasione Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, istituita nel 2003, che si celebra ogni 28 aprile.

A fotografare quella che è una vera e propria emergenza continua e l’osservatorio di Vega Engineering, società di consulenza e ingegneria per la sicurezza sul luogo di lavoro: in Lombardia, ricorda Vega Engineering, ci sono state nel 2024 182 vittime sul lavoro contro le 173 del 2023. In pratica, 15 persone che ogni mese perdono la vita sui luoghi di lavoro. Una strage. Dietro ogni nome, c’è una vita spezzata, una famiglia che piange un figlio, un marito (o una moglie), un padre o una madre. Il maggior numero di decessi totali è stato registrato in provincia di Milano (44), ha rilevato l’osservatorio, seguite da Brescia (41), Pavia (19), Bergamo (18), Monza Brianza (15), Varese e Lodi (9), Mantova e Cremona (8), Como (5), Lecco e Sondrio (3).