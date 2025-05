Reparti carenti di medici: "Case e stipendi più alti"

Stipendi più alti per medici e operatori dei reparti più carenti, su modello di ciò che ha fatto Regione Puglia. Lo ha proposto il comitato La Roccia di Gavardo all’assemblea dei sindaci di distretto Ambito 11 e alla direzione di Asst del Garda, alla luce delle difficoltà dell’ospedale dove ad esempio, per garantire il servizio di radiologia, si è resa necessaria una costosa convenzione con Spedali Civili e Fondazione Poliambulanza. Il tema non era all’ordine del giorno dell’assemblea di ieri (aspetto, questo, su cui il comitato ha espresso la propria delusione), ma il comitato ha potuto leggere la lettera, che sarà messa a verbale. Altra proposta, a fronte della carenza di medici (pediatria offre un servizio parziale) è quello della casa. "Chiediamo ai sindaci – ha scritto il comitato guidato da Roberta Calder – di mettere a disposizione del personale ospedaliero temporaneamente (attraverso convenzioni) alloggi presenti sul proprio comune, ora destinati ad altri utilizzi". Infine la proposta ad Asst di valutare la stipula del contratto di foresteria, visto che il comune non può offrire garanzie per locazioni gestite da privati. F.P.