Dengue, altri 5 casi autoctoni nel Bresciano: focolaio a Bornato

Cazzago San Martino (Brescia) – Nuovi casi autoctoni di Dengue intercettati nel Bresciano, dopo il paziente residente nel comune di Ospitaletto. In totale sono 5, tutti concentrati a Bornato, frazione di Cazzago San Martino, in Franciacorta, informa l'Ats di Brescia fornendo un aggiornamento sulla situazione che i funzionari sanitari stanno seguendo da quando, il 10 settembre scorso, è stato confermato il primo caso.

"Tutte le persone risultate positive stanno bene", riferisce l'agenzia di tutela della salute. E ora scatterà l'intervento di disinfestazione, nelle modalità previste dai protocolli. Quattro di questi nuovi casi, spiega l'Ats, sono "apparentemente correlati tra loro e con il caso di Ospitaletto che risulta li abbia frequentati", anche se - puntualizza l'agenzia in una nota - per confermare l'effettiva correlazione tra i casi "si dovrà attendere l'esito di specifici test di laboratorio". Le 4 persone appartengono "a 3 nuclei familiari imparentati fra loro e vicini di casa, residenti a Bornato, frazione di Cazzago San Martino. Hanno presentato sintomi nello stesso periodo del primo caso accertato, compatibili con l'infezione da Dengue, e non hanno viaggiato all'estero - ricostruisce l'Ats - Si sono sottoposti ai test diagnostici, che hanno confermato l'infezione".

Poi nella giornata di oggi, lunedì 23 settembre, è pervenuta la positività di un ulteriore caso autoctono di Dengue, sempre un abitante di Bornato. "Avuta segnalazione dei 5 sospetti casi di Dengue di Bornato, l'Ats Brescia, in adempimento alle indicazioni del Piano nazionale arbovirosi, ha provveduto a comunicare al sindaco di Cazzago San Martino le azioni da mettere in atto per la disinfestazione che, in questo contesto, trattandosi di un focolaio (più di 2 casi nella stessa zona geografica), deve coprire un'area di 400 metri dalla residenza per le prime 4 persone individuate e un'ulteriore area di 200 metri per la quinta persona positiva", si legge nella nota.

Il Dipartimento veterinario dell'Ats prosegue con le attività di monitoraggio per individuare la presenza di zanzare infette e verificare l'efficacia della disinfestazione attraverso il posizionamento di trappole. E da domani parte un nuovo giro di test: "L'Asst Spedali Civili effettuerà da martedì 24 settembre a sabato 28, dalle 8.30 alle 12.30, le indagini sierologiche, su base volontaria, sugli abitanti di Bornato nel punto prelievi della Casa di comunità di Ospitaletto", annuncia l'Ats informando che è possibile prenotare il prelievo ematico tramite il portale aziendale dell'Asst.