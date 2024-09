Il caso di Dengue a Ospitaletto. Test nelle zone di residenza e lavoro

Test seriologico alle persone che hanno gravitato nelle zone di residenza e lavoro della persona risultata positiva al virus della dengue. Asst Spedali Civili di Brescia si sta organizzando per procedere all’effettuazione dei prelievi, che vengono fatti su base volontaria, ma che sono fortemente consigliati. Qualora, infatti, ci fossero altre persone positive, il virus potrebbe continuare a circolare per mezzo delle zanzare. Parte così la campagna per effettuare i test, come comunicato da Ats Brescia, dopo che è stata confermata la positività di un cittadino di Ospitaletto alla “febbre spaccaossa“, primo caso autoctono in Italia del 2024.

Per individuare eventuali altri casi, sulla base delle linee guida verrà proposta l’esecuzione gratuita del test sierologico con prelievo venoso ai cittadini del comune di Ospitaletto residenti nell’area oggetto dell’ordinanza del sindaco finalizzata alla disinfestazione (le vie Martiri della Libertà, Luigi Cerutti, Giuseppe Tovini, Giuseppe Zanardelli, X Giornate, Circonvallazione, Giacomo Matteotti, Antonio Gramsci, Andrea Doria, Gaetano Salvemini, Luigi Einaudi, Giorgio La Pira, Arturo Benedetti Michelangeli, Camillo Togni, Galileo Galilei, Leonardo Da Vinci, della Ferriera, Divisione Alpina Tridentina). Lo stesso vale per i lavoratori delle aziende frequentate dalla persona malata, che si trovano a Gussago e a Monticelli Brusati.

Nel rispetto dei protocolli ministeriali e regionali, su indicazione di Ats, i tre Comuni interessati hanno anche immediatamente provveduto a mettere in atto gli interventi di disinfestazione previsti. Ats, in collaborazione con l’Izsler, ha anche predisposto il posizionamento delle trappole di cattura delle zanzare per verificare l’efficacia della disinfestazione e per eseguire il monitoraggio entomologico.

Federica Pacella