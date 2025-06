Darfo Boario Terme, droga venduta nell’hotel abbandonato: decapitata la banda dei pusher

Darfo Boario Terme, 4 giugno 2025 – Arresti per droga a Darfo Boario Terme e a Villa d’Ogna: in Valle Camonica e in Valle Seriana. In Valle Camonica i carabinieri della Compagnia di Breno, grazie a un capillare lavoro iniziato nel 2022 e articolatosi poi tra il 2023 e il 2024, hanno disfatto un’organizzazione criminale composta da tunisini tra i 20 e i 30 anni (tra cui una donna) dedita al traffico di droga.

L'Hotel Terme, abbandonato da anni e nel passato sfollato più volte

Il quartier generale

L’organizzazione era attiva nella bassa Valle Camonica e specie a Boario nelle pertinenze dell’Hotel Terme, abbandonato da anni e nel passato sgomberato più volte. LÌ veniva conservata la droga e nel suo cortile si svolgeva la vendita di sostanze.

L’operazione, condotta nella mattinata del 2 giugno 2025, ha portato all’esecuzione di 11 ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP di Brescia contro altrettanti tunisini, ritenuti responsabili di spaccio di cocaina e hashish.

Il blitz delle forze dell'ordine nell'Hotel abbandonato

La droga

Gli investigatori hanno scoperto che il gruppo con base a Darfo Boario Terme, gestiva un mercato illegale ben strutturato rifornendo tossicodipendenti di tutta la zona. Durante le indagini, sono stati sequestrati 4 kg di cocaina e arrestate in flagranza altre 5 persone.

All’operazione hanno partecipato anche i carabinieri delle Compagnie di Chiari, Gardone Val Trompia, Bergamo, Treviglio, Clusone, Cremona, Crema, Legnago (Verona) e Piombino (Livorno). Questo perché alcuni dei pusher coinvolti nel tempo si sono trasferiti.

Durante le perquisizioni, a Bergamo è stato fermato un altro tunisino di 28 anni, trovato con 150 grammi di cocaina e 315 euro in contanti, probabile provento dello spaccio. Un uomo è invece stato sorpreso mentre dormiva all’Hotel Giada sempre a Darfo Boario Terme.

Nessuno, da mesi, dormiva invece nell’Hotel Terme, usato solo come sede logistica. Le cessioni di droga documentate sono centinaia.

Val Seriana

Arresti anche in Valle Seriana ad opera dei carabinieri di Clusone, che hanno assicurato alla giustizia due spacciatori italiani che rifornivano i consumatori della zona di Mdpv, il metilenediossipirovalerone uno stupefacente sintetico con effetti simili alla cocaina.

Soldi e droga sequestrati dopo il blitz a Clusone

Nei guai sono finiti un uomo e una donna conviventi: un 61enne e una donna di 27, il primo residente in provincia di Bergamo, e la donna, sua compagna, in provincia di Trento. I militari, dopo ripetuti servizi di vigilanza e osservazione eseguiti anche in abiti civili nell’abitato di Villa d’Ogna, hanno individuato l’abitazione del presunto spacciatore.

Quindi il blitz nell’appartamento, dove sono stati rinvenuti circa trenta grammi di Mdpv, quattromila euro in contanti e vario materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.