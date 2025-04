Dal Vate all’avatar. D’Annunzio al Vittoriale. Il ritorno in ologramma

Pur nella sua lungimiranza, probabilmente Gabriele d’Annunzio mai avrebbe immaginato che, un giorno, sarebbe diventato un ologramma. Tuttavia, da intellettuale con forte senso del progresso e un’attrazione per le nuove tecnologie, sicuramente lo avrebbe apprezzato. È una delle novità che sarà presentata sabato alle 16,30 al Vittoriale degli Italiani, in occasione dei 50 anni dell’apertura al pubblico della Prioria. "Nel 1975 Giovanni Spadolini la aprì al pubblico per la prima volta. Ora la festeggiamo con il ministro Alessandro Giuli, nato proprio in quell’anno, a indicare una continuità storica, ideale e fattiva – spiega il presidente di Fondazione Vittoriale, Giordano Bruno Guerri –. Da allora la Prioria ha ospitato milioni di visitatori e la presentiamo, completamente restaurata, in ogni stoffa, in ogni legno e oggetto, pronta al meglio per i nuovi milioni che verranno o torneranno. Conservare il passato, migliorare il presente e progettare il futuro: per questa missione che il Vittoriale si è dato, inaugureremo un sistema di visori 3D che permetteranno di esplorare gli angoli nascosti della Prioria e con un ologramma a grandezza naturale di Gabriele d’Annunzio che, con la sua voce, nutrito con il suo sapere non artificiale e con le tecnologie più avanzate, risponderà alle mille domande dei visitatori".

Riproducendo la mente e le fattezze di d’Annunzio, in una AI inserita nel corpo attraverso un ologramma digitale, senza tradirne lo stile, la psicologia, il linguaggio, il progetto AVaDa (Avatar Digitale d’Annunzio) è una delle prime iniziative italiane che unisce neuroscienze, intelligenza artificiale e l’immenso patrimonio culturale del Vittoriale degli Italiani. Il progetto ricrea un d’Annunzio interattivo grazie all’intelligenza artificiale generativa: non solo un ologramma parlante, ma una personalità dannunziana delineata, “nutrita“ con il sapere di 25 opere del Vate, in grado di rispondere alle domande come se fosse vivo, con il suo stile inconfondibile, l’egocentrismo poetico e l’acutezza provocatoria.

La giornata sarà accompagnata dagli speciali annulli filatelici a cura di Poste Italiane, dedicati al centenario della Nave Puglia e del cinquantesimo dell’apertura al pubblico della Prioria. Per l’occasione, l’ingresso al parco del Vittoriale sarà gratuito per il pomeriggio di festa.