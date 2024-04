Chiara Lindl ancora dispersa nel lago d’Iseo: una squadra di volontari con cani speciali dalla Germania per cercare il corpo

Brescia, 8 aprile 2024 – Non trova pace la famiglia di Chiara Mercedes Lindl ma, soprattutto, non vuole arrendersi: nelle prossime settimane, sul lago d'Iseo, arriverà una squadra dalla Germania per cercare il corpo della 20enne inghiottito dal Sebino.

L’incidente nautico

La ventenne era caduta in acqua il 1° settembre 2023 mentre si trovava con la sorella e alcuni amici a bordo del motoscafo di proprietà del padre di uno di loro. Erano tutti ubriachi, tranne il figlio del proprietario che però non era alla guida.

Le ricerche

Le ricerche erano partite subito: al lavoro elicotteri, barche, sommozzatori, apparecchiature sonar e telecamere subacquee. Ma la 20enne non è stata ancora ritrovata. Lo specchio d’acqua in cui è caduta è attraversato da forti correnti, il fiume Oglio scarica alla foce rami e tronchi d’albero. Il fondale (profondo fino a 200 metri) è difficilmente leggibile anche dalle tecnologie più sofisticate, sonar e telecamere subacquee.

I cani speciali

Così, dopo sette mesi, la famiglia di Chiara ha deciso di avvalersi di nuovi esperti: al Gruppo Volontari del Garda (a fornire assistenza tecnica ci sono anche i Volontari del Soccorso Sebino e i Sub di Monte Isola, ndr), si uniranno anche i tedeschi. L'associazione Technische Hundestaffel e.V. è un gruppo di volontari che utilizza cani per la ricerca di persone in acqua. I cani cercano odori individuali e rappresentano un metodo di ricerca unico in Europa.

Un nuova raccolta fondi

Proprio per questo, la famiglia di Chiara ha avviato un'altra raccolta fondi sul noto portale Gofoundme, dopo quella per sostenere i Volontari del Garda, indirizzata al gruppo di ricerca tedesco. Una per sostenere i volontari del Garda era già stata lanciata lo scorso novembre.