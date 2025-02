Cavo elettrico scoperto. Cane muore folgorato davanti al suo padrone

Paura domenica pomeriggio a Montecampione nell’area attigua alle piste da sci. Un cane di proprietà di un turista è rimasto fulminato calpestando un cavo a bassa tensione che si è scoperchiato a causa probabilmente delle piogge dei giorni scorsi. Il fatto è accaduto sotto gli occhi di decine di persone che stavano trascorrendo la giornata di festa sulla neve fresca e sotto il sole. La zona è non lontano da dove si trovano noleggio motoslitte, una scuola da sci e un tappetino per i bambini e dove un tempo si arrivava facendo il Bassinale, una delle piste più belle del comprensorio, non ancora riaperta a differenza di quelle vicine, che funzionano solo i prefestivi e i festivi.

Il cane e il padrone stavano camminando verso la Fopa de la Galina, un’area dove a primavera nidificano i galli forcello, quando è accaduto l’imprevisto. Nessuno sapeva del guasto al cavo, probabilmente avvenuto molto recentemente. L’uomo ha sentito mugolare il cane, un esemplare di taglia media. Poi l’ha visto accasciarsi a terra privo di sensi. Quando si è avvicinato a lui per vedere cosa fosse successo e lo ha accarezzato, ha sentito scorrere la corrente elettrica. Fortunatamente l’animale ha fatto da scudo e l’uomo non ha riportato lesioni, anche grazie al fatto che indossava scarponi che lo hanno isolato. Per il povero cane, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: è spirato perché il suo cuore si è fermato. I vigili del fuoco di Brescia e del distaccamento di Darfo Boario Terme hanno bonificato l’area e messo in sicurezza la zona e il cavo. Per consentire le operazioni è stato chiuso un tratto di strada.