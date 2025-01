Scavi abusivi nelle cave di Montirone e Sabbio Chiese: quattro denunciati e multe per 700mila euro

Ancora reati ambientali e in prima fila ci sono i carabinieri forestali del Gruppo di Brescia che hanno denunciato quattro persone e dato multe da 70mila a 200mila euro per un totale di 700mila euro. I militari dei Nuclei Carabinieri Forestali di Brescia e Vobarno, all’esito di recenti controlli svolti in due cave che si trovano nei Comuni di Montirone e Sabbio Chiese, hanno accertato l’escavazione abusiva di oltre 55mila metri cubi di sabbia e ghiaia, l’esercizio non autorizzato di impianti di lavorazione degli inerti e di scarichi di acque reflue industriali, la trasformazione non autorizzata di superfici boscate in aree sottoposte a vincolo idrogeologico e paesaggistico nonché la violazione di numerose prescrizioni ambientali relative ad impianti di produzione di asfalto e calcestruzzo presenti all’interno di uno dei siti estrattivi. Le responsabilità penali degli indagati saranno accertate solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.