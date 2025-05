Lo schianto mortale di Montichiari . La vittima era mamma di tre figli

Si chiamava Fatou Ba e aveva 46 anni la senegalese da anni in Italia e madre di tre figli, che fortunatamente non erano in macchina con lei quando si è scontrata con un’auto a noleggio con conducente alla cui guida c’era un uomo residente in provincia di Varese. Lo scontro, le cui cause sono ancora da stabilire da parte della Polizia stradale, è stato violentissimo, tanto da far finire la Peugeot di Fatou Ba su un guardrail che le ha sfondato il muso. Anche l’altra auto ha subìto danni molto ingenti. Entrambi gli occupanti sono rimasti incastrati e sono stati recuperati dai vigili del fuoco del Comando Provinciale di Mantova e del Distaccamento di Castiglione delle Stiviere. L’autista dell’Ncc è gravissimo agli Spedali Civili. Viaggiava su una Mercedes verso Montichiari, mentre la senegalese andava a Brescia. Il luogo della tragedia è stato la Fascia d’Oro tra Castenedolo e Montichiari, lungo la Strada 236: un tratto che corre diritto e invoglia ad andare veloci, dove c’è la doppia linea continua e non si dovrebbe superare.