Treno investe un’auto al passaggio a livello a Gianico, linea ferroviaria bloccata nel Bresciano

Brescia, 21 gennaio 2025 – Tragedia sfiorata questa mattina attorno all’alba a Gianico, in bassa Valle Camonica, lungo la Ferrovia Brescia- Iseo- Edolo. Un’auto è entrata in collisione con un treno. Fortunatamente non ci sono feriti, ma sarebbe potuto andare tutto ben diversamente. Il guidatore della quattroruote si è salvato perché è riuscito a uscire dal veicolo, rimasto sui binari.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti l’uomo avrebbe cercato di passare sui binari quando le sbarre di sicurezza stavano già scendendo. Sarebbe rimasto bloccato senza riuscire a muoversi, forse per la paura, dato che le sbarre sono costruite in modo da staccarsi se entrano in collisione con una macchina.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brescia e del distaccamento di Darfo Boario Terme. C’erano anche le forze dell’ordine. Sul posto di sono formate lunghe code.

Il sito ufficiale di Trenord ha comunicato alle 7:40 che la circolazione è ancora sospesa tra le stazioni di Pisogne e Breno. Per questo motivo, alcune tratte sono state modificate:

- 2908 (Iseo 05:32 - Edolo 07:35) effettuato tra Breno ed Edolo

- 1919 (Breno 06:40 - Brescia 08:21) effettuato tra Pisogne e Brescia

- 1910 (Brescia 05:53 - Edolo 08:41) effettuato tra Breno ed Edolo previsto bus da Pisogne ed Edolo.

- 1921 (Edolo 06:43 - Brescia 09:05) effettuato tra Edolo e Breno previsto bus da Edolo a Brescia.