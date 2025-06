Brescia il palcoscenico. È la Festa dell’Opera

Un palcoscenico a cielo aperto: sabato piazze e strade di Brescia ospita la nuova edizione della Festa dell’Opera, il progetto ideato e organizzato dalla Fondazione del Teatro Grande di Brescia che ogni anno porta la bellezza della musica al di fuori dei canonici spazi di spettacolo. Dall’alba alla mezzanotte, più di 40 eventi a partecipazione gratuita vedranno impegnati centinaia di artisti e decine di luoghi pubblici e privati della città per diffondere il fascino senza tempo dell’opera. Il ricco palinsesto, che avrà una speciale anteprima venerdì, coniuga la musica con la scoperta e la bellezza del patrimonio culturale bresciani: dai saloni riccamente affrescati dei palazzi storici, alle chiese e alle basiliche, passando per cortili, terrazze e piazze, fino a raggiungere i parchi, le stazioni della metropolitana, i negozi e i bar del centro, senza dimenticare Rsa, carceri o centri di accoglienza per i più fragili. In tutti questi luoghi, la Festa dell’Opera porterà recital, concerti, performance e incontri, consentendo al pubblico di immergersi anche in spazi e ambienti che non sono mai stati aperti al pubblico. Grazie alla collaborazione con il Gruppo Brescia Mobilità, si potranno ascoltare in filodiffusione arie d’opera in tutte le stazioni cittadine della metropolitana; infine, grazie alla collaborazione con Fiab Brescia “Amici della Bici Brescia”, si può partecipare al tour Operabike tra le vie della città in compagnia dei cantanti di Festa dell’opera. Per l’edizione 2025 si rinnova anche la collaborazione con il Comitato per lo Sviluppo Economico Locale: circa 300 esercizi commerciali della città facenti parte del Distretto urbano del commercio si trasformeranno in esclusivi Opera point, con gadget personalizzato ai clienti.Federica Pacella