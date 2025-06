Inaugurato il nuovo deposito. Protezione civile più efficiente

Un nuovo spazio operativo per la Protezione Civile del Sebino Bresciano. Sabato mattina è stato inaugurato il deposito di via Allegra a Sale Marasino, alla presenza delle autorità locali, del presidente della Comunità Montana Marco Ghitti dell’Assessore Regionale all’Ambiente e al Clima Giorgio Maione, dei consiglieri regionali Diego Invernici e Floriano Massardi e della deputata Simona Bordonali. "Il progetto è nato tre anni fa – ha spiegato il sindaco Marco Ghitti – è la fine del percorso intrapreso nel 2019 con l’istituzione del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile". Realizzato su un’area di 200 metri quadri, il deposito sorge nel piano interrato di un immobile di proprietà comunale, concesso in comodato d’uso gratuito per 49 anni alla Comunità montana del Sebino Bresciano. Sopra è stato realizzato un nuovo parcheggio. L’investimento totale ammonta a circa un milione di euro, di cui 800mila finanziati dalla Regione. L’area è offerta in comodato d’uso gratuito dal Comune di Sale Marasino. Il nuovo spazio ospiterà il camper, il pick-up con modulo antincendio e i fuoristrada, mentre i mezzi ordinari rimarranno nelle sedi locali dei vari gruppi.

L’operazione ha permesso di liberare aree adiacenti alla caserma dei Vigili del Fuoco, restituendole ai pompieri, e di riqualificare parte della sede dell’ente comprensoriale, trasformata in Sala Operativa. I gruppi che fanno parte della Protezione civile del Sebino Bresciano sono dislocati in dieci comuni per un totale di oltre 200 volontari.Milla Prandelli