È sindaco a Carpenedolo ma vive a Dubai: scoppia la polemica su Stefano Tramonti

Carpenedolo (Brescia), 29 dicembre 2023 – La storia di Stefano Tramonti fa discutere: è il sindaco di Carpenedolo, un comune della bassa bresciana che conta 12.990 abitanti ma attualmente si trova a Dubai. Non in vacanza, ma a viverci perché è negli Emirati Arabi Uniti che Tramonti ha deciso di trasferirsi con la famiglia.

Alla fine del secondo mandato mancano pochi mesi e il primo cittadino, in quota Forza Italia, sembra aver anticipato una scelta che avrebbe fatto in poco tempo: Carpenedolo infatti andrà al voto in primavera. Nel frattempo, già trasferitosi a Dubai, il sindaco ha presenziato alle ultime riunioni della giunta via Internet e questo ha sollevato qualche critica.