Primi bilanci per il sindaco che pensa ad aria e Tpl

Un brand ed un piano strategico per valorizzare l’eredità di Capitale Italiana della Cultura, ma anche l’impegno sull’ambiente, con risorse stanziate annualmente per le bonifiche, con l’auspicio di diventare presto anche Capitale verde europea. E progetti innovativi per i giovani e per gli anziani, con l’obiettivo di costruire un’anagrafe delle fragilità che possa aiutare ad intercettare i bisogni legati all’aumento dell’aspettativa di vita. Sono alcuni dei punti di quanto fatto nel primo anno (6 mesi, in realtà) di mandato e degli obiettivi futuri, tracciati dalla sindaca Laura Castelletti nel primo bilancio di fine anno, insieme alla giunta. "Siamo una squadra affiatata a servizio della comunità e tutta la maggioranza si sta applicando con serietà. Insieme vogliamo far diventare Brescia un modello, una città con lo sguardo all’Europa". Tra gli impegni, quello di ripristinare la giunta dei sindaci, riunita nuovamente dopo anni di fermo. "Ci siamo dati 2 obiettivi da perseguire – ha ricordato – un piano per l’aria ed il clima e poi la questione del Tpl, su cui Brescia sta investendo molto".