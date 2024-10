Carambola fatale per un ventenne

SIRMIONE (Brescia)

Muore a soli vent’anni in un incidente stradale sull’autostrada A4. Dramma nella notte tra mercoledì e giovedì tra i caselli di Peschiera del Garda (Verona) e Sirmione, in direzione di Milano, nel Bresciano. A perdere la vita è stato Nicola Faroni (nella foto), 20 anni compiuti lo scorso marzo, residente a Collebeato. Il giovane sedeva come passeggero su una Dacia, rimasta coinvolta con altri tre mezzi in un tamponamento a catena. Stando alla prima ricostruzione degli agenti della Polstrada di Verona Sud, intervenuti per i rilievi, l’auto rientrava da Bologna e viaggiava in direzione di Brescia quando intorno all’una, all’altezza di Pozzolengo, pare abbia tamponato un furgone Fiat Doblò che la precedeva. Per l’impatto la Dacia è carambolata in terza corsia e lì è stata travolta da una Mercedes in corsa che non è riuscita ad evitarla. E per Nicola, studi all’istituto tecnico industriale Benedetto Castelli città e passione per il pallone - giocava da difensore nel Collebeato Calcio, categoria Juniores provinciale - è stata la fine.

Il ragazzo è rimasto incastrato nelle lamiere. Per estrarlo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco ma nulla si è potuto fare per salvargli la vita. Nicola Faroni è morto sul colpo. Lascia la madre Barbara, il padre Paolo, la sorella Camilla e la fidanzata Lucia. Lievemente ferito anche il conducente della Dacia che viaggiava con lui, trasportato all’ospedale di Peschiera del Garda per accertamenti.

Beatrice Raspa