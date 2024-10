Grave incidente sulla A4 tra Peschiera e Sirmione: muore un ragazzo bresciano di 20 anni

Sirmione (Brescia) – Gravissimo incidente, la scorsa notte (tra mercoledì 16 e giovedì 17) lungo l’autostrada A4 tra i caselli di Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Intorno all’1 più mezzi, sembra quattro, si sono scontrati per cause in corso di accertamento. Nello schianto un ragazzo bresciano di 20 anni è morto (sembra che fosse seduto sui sedili posteriori di una delle auto coinvolte) e una seconda persona è rimasta ferita in modo non grave ed è stata trasportata dagli operatori del Suem 118 all'ospedale di Peschiera del Garda. Sul posto la polizia Stradale che ha effettuato i rilievi.