Ceresara, il cambio d’abito durante la fuga non serve: arrestato il rapinatore dell’ufficio postale

Ceresara, 22 gennaio 2025 – Non gli è stato sufficiente cambiarsi d’abito per sfuggire alla “longa manus” della legge. Un quarantacinquenne incensurato, residente in provincia di Brescia, è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata dai carabinieri di Castiglione delle Stiviere, in collaborazione con i colleghi di Piubega.

L’attacco

L’assalto risale al 3 dicembre scorso. Era la tarda mattinata, prima della pausa pranzo, quando uno sconosciuto ha fatto irruzione nell’ufficio postale di Ceresara, pistola in pugno e volto travisato con un passamontagna.

Con l’arma ha minacciato l’unico impiegato presente nella sede presa d’assalto. Il quale, però, non aveva nulla da consegnargli, essendo sprovvisto di banconote in cassa. Il rapinatore, scornato, si è dato alla fuga, scappando a piedi nelle vie del paese.

Il trucco

Nel corso della sua ritirata, l’uomo si è cambiato d’abito, abbandonando in strada gli indumenti che indossava nel corso del suo blitz. Successivamente è saltato su un’auto, allontanandosi definitivamente da Ceresara.

Non aveva fatto i conti, però, con le telecamere disseminate lungo il percorso della sua fuga. Nei fotogrammi i militari dell’Arma hanno raccolto elementi a sufficienza per identificare il presunto rapinatore, arrestato oggi in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare, firmata dal gip del tribunale di Mantova.