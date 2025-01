Capotreno cerca di salvare un ragazzo dal branco: aggredito e picchiato

Brescia, 11 gennaio 2025 – Paura per un capostazione giovedì nella tarda serata in stazione a Brescia. Erano circa le 22 quando il ferroviere è stato aggredito poiché ha cercato di sedare una lite tra giovanissimi. Molti di loro sarebbero stranieri tra cui dei magrebini di cui alcuni sono ancora da identificare.

Secondo la ricostruzione dei fatti vari ragazzi che dovrebbero essere maggiorenni ma tra cui potrebbero esserci anche persone più giovani, si sono accaniti contro un coetaneo, che salito sul treno Verona Milano, appena arrivato in binario. Anche gli aggressori sono saliti e lì è continuata la rissa, in cui è stato coinvolto anche il lavoratore, da sei anni in servizio per Trenord. È stato colpito con violenza al torace. Sono intervenuti sia gli agenti della Polfer, sia i carabinieri, che sono riusciti a fermare alcuni dei contendenti. Altri si sono dati alla fuga.