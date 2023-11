Brescia, ancora uno sgombero al centro commerciale dismesso: cinque denunce

BRESCIA - Ancora uno sgombero al Centro Commerciale Freccia Rossa, ormai dismesso e che dovrebbe essere completamente chiuso e non utilizzabile.

La polizia locale di Brescia durante una serie di controlli ha trovato cinque persone di cui due senza documenti, che sono state identificate e denunciate. Nell'ex centro commerciale c'erano alcuni sacchi a pelo e letti improvvisati.

Sempre in mattinata è stato sgomberato anche un altro stabile, poco distante, in cui c’erano cinque persone e alcune biciclette rubate. Anche in questo caso l’operazione è stata condotta dalla polizia locale cittadina.