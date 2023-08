Brescia, riapre il parcheggio del Centro Commerciale Freccia Rossa

Brescia, 21 agosto 2023 – Ha riaperto questa mattina, dopo la necessaria chiusura per motivi di sicurezza, il parcheggio del Centro Commerciale Freccia Rossa, in centro a Brescia. Lo comunica Brescia Mobilità. “Dopo la necessaria chiusura di lunedì 31 luglio su disposizione dei Vigili del Fuoco a seguito dell’attivazione dell’impianto di emergenza incendi sono state effettuate tutte le verifiche e gli interventi necessari per garantire la piena sicurezza agli utilizzatori, oltre al ripristino della cabina elettrica di alta tensione danneggiata dal blackout che mercoledì 2 agosto ha coinvolto parte della città – spiegano da Brescia Mobilità –. Ora il Parcheggio è nuovamente disponibile per abbonati ed utenti occasionali grazie alla attività della società proprietaria del complesso ed il supporto e stimolo della Amministrazione Comunale e di Brescia Mobilità”.