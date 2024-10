Diego Bianchi non ce l’ha fatta, il 16enne è morto dopo l’incidente in moto a Berzo Inferiore

Berzo Inferiore (Brescia), 2 ottobre 2024 – Non ce l’ha fatta il 16enne che sabato sera, poco dopo le 22, era rimasto coinvolto in un incidente con la moto in via Manzoni a Berzo Inferiore.

Il ragazzo, Diego Bianchi di Esine, si trovava sulla due ruote in compagnia di un amico di 15 anni. Subito dopo lo schianto, il 16enne era stato rianimato a lungo, poi trasferito d’urgenza al Civile a bordo dell’elisoccorso, e ricoverato in codice rosso. Il tragico epilogo a pochi giorni dall’accaduto. Praticamente illeso, invece, il passeggero. Non risulterebbero coinvolti altri veicoli e altre persone, ma la dinamica e le cause dello schianto sono ancora da accertare.

A dare il triste annuncio è stata la madre Adua, con un commovente post pubblicato sui social: “Ciao Diego, piccola grande peste: 16 anni sono troppo pochi per volare via come un soffio di vento, ma tu eri e sarai sempre il vento libero da ogni vincolo. Vola più in alto che puoi: ora puoi correre quanto vuoi con la sua cara amica di viaggio.. ma senza ritorno. Tesoro caro, ci hai lasciato un grande peso da sopportare. Ci mancherai immensamente, ti abbiamo amato tantissimo e così sarà per sempre. Fai buon viaggio Dieghino”. Diego lascia nel dolore anche il padre Alfredo.

Si tratta della terza vittima in pochissime ore sulle strade bresciane e sempre in moto, dopo il decesso del 58enne a Verolanuova questa mattina e quello di Leonardo Osti, scomparso a tre giorni dalla caduta a Tremosine.