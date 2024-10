Verolanuova, perde il controllo della moto e finisce nel canale: muore 58enne di Lumezzane

Brescia, 2 ottobre 2024 – A vedere il corpo esanime nel canale è stato un passante che transitava in quel momento sulla provinciale 9, che ha dato subito l’allarme. Soccorsi che però si sono rivelati inutili, per il centauro di 58 anni – risultato, dai documenti che aveva con sé, residente a Lumezzane – non c’era più nulla da fare. È l’epilogo dell’ennesimo incidente mortale sulle strade del Bresciano. Il tutto è avvenuto questa notte alle 5 del mattino all’altezza di Verolanuova. La persona che stava passando in quel momento, prima ha notato la moto capovolta sull’asfalto, poi si è accorta del corpo che giaceva in un canale a lato della strada. Sul posto sono arrivate una pattuglia dei carabinieri e una squadra dei vigili del fuoco. Da quel che è stato possibile appurare, nessun altro mezzo risulta coinvolto. Il 58enne avrebbe fatto tutto da solo perdendo il controllo del mezzo. Se a causa di un malore o per una distrazione, sarà l’eventuale autopsia, qualora verrà effettuata, ad appurarlo.