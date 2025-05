Bagnolo Mella, rubano fucili da una casa: immortalati dalle telecamere e arrestati

Bagnolo Mella (Brescia), 2 maggio 2025 – I Carabinieri della Stazione di Bagnolo Mella hanno arrestato un uomo ed una donna, per avere rubato delle armi in una abitazione.

I due, già noti alle forze dell’ordine per precedenti di polizia, lui cittadino senegalese di 54 anni domiciliato a Bagnolo Mella, lei cittadina marocchina di 36 anni senza fissa dimora, sono stati individuati dai Carabinieri della Stazione di Bagnolo Mella a seguito della denuncia di furto sporta nel pomeriggio del giorno 30 aprile dal proprietario dell’abitazione a cui la coppia ha rubato due fucili da caccia nella serata di sabato.

Il proprietario si è reso conto del fatto vedendo le telecamere di sorveglianza, che hanno ripreso i due malviventi. I due complici si erano quindi dati alla fuga portando con loro le armi, che sono poi state nascoste nel domicilio dell’uomo in Bagnolo Mella.

L’intervento della pattuglia della Stazione Carabinieri di Bagnolo Mella, dopo la ricezione della dettagliata denuncia e la visione delle immagini della videosorveglianza interna, ha permesso di risalire all’indirizzo del soggetto in questione, vecchia conoscenza dei militari, che non è loro passato inosservato. Gli arresti dei due sono stati convalidati.

L’uomo si trova in casa sua ai domiciliari, la donna è stata rimessa in libertà. I carabinieri continuano a indagare per capire se i due avrebbero venduto le armi sul mercato nero, per guadagnare, o se avessero intenzione di usarle per altri motivi.