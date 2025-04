Nel bar tre etti di coca e una pistola illegale: in manette il titolare

Spacciava cocaina nel suo bar, dove custodiva anche una pistola semiautomatica con caricatore e munizioni. Per questo un 33enne albanese, con precedenti, è stato arrestato martedì scorso a San Giuliano Milanese per spaccio di droga e detenzione illegale di arma da sparo. Gli agenti della polizia di Stato, sesta sezione della squadra mobile milanese, erano impegnati in un servizio anti-spaccio nel Comune dell’hinterland e hanno individuato il locale, in via Carducci, come probabile luogo di detenzione di droga. Intorno alle 16, appostati vicino al bar, hanno notato il titolare arrivare in auto ed entrare. Poco dopo è sopraggiunta un’altra auto, con a bordo un 67enne italiano, che è entrato nel locale, ha incontrato il 33enne ed è uscito.

I poliziotti, insospettiti, hanno fermato il 67enne, che è stato trovato in possesso di un involucro di cocaina da circa 3 grammi. A quel punto hanno fermato anche il titolare, trovato in possesso di due cellulari, una borsetta con 550 euro in contanti e una pistola semiautomatica completa di caricatore e munizioni. Infine, all’interno del bar, i poliziotti hanno trovato e sequestrato un involucro in cellophane che conteneva 325 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

A.Z.