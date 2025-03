Auto come ariete contro la chiesa. Danni al portone

Nella notte tra sabato e domenica alcune persone hanno provato a sfondare il portone d’ingresso della chiesa parrocchiale di Borno. Fortunatamente il legno robustissimo del portale settecentesco ha retto l’urto con una jeep, che ha causato solo alcuni danni, già riparati. I carabinieri della Compagnia di Breno, che hanno ricevuto la denuncia del parroco don Paolo Gregorini, stanno indagando per capire chi siano i responsabili del tentativo di introdursi in chiesa. Le ipotesi sono tree: la bravata messa a segno da qualche giovane del posto ubriaco, il tentativo di furto o un atto vandalico. La jeep che si è scagliata contro il portale è stata filmata. I carabinieri ora cercheranno di risalire ai responsabili, che potrebbero apparire nei filmati di videosorveglianza, anche dei sistemi installati in paese e nei centri adiacenti, in modo da capire da dove è arrivata e dove si è poi diretta l’auto su cui si trovavano le persone che hanno cercato di entrare in chiesa.

Solo qualche giorno fa le telecamere di sorveglianza installate a Darfo, vicino a Borno, sono state provvidenziali per risalire a un malvivente che ha preso di mira una farmacia. L’uomo, anche se mascherato, è stato riconosciuto dai carabinieri, che lo hanno arrestato.

Milla Prandelli