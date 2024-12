“Venite da me a mangiare il panettone”: Amedeo Della Valle (Pallacanestro Brescia) e il regalo di Natale a tre tifosi

Brescia, 26 dicembre 2024 – Amedeo Della Valle, giocatore della Pallacanestro Brescia e della nazionale italiana, ha regalato un Natale indimenticabile a tre giovani tifosi della squadra di cui è capitano. La guardia della formazione lombarda, attualmente seconda nel campionato di Serie A, ha infatti annunciato sui social network ieri, 25 dicembre, che avrebbe invitato a casa alcuni fan per mangiare il panettone insieme, scegliendo a caso tra chi avesse risposto all'appello. Sono stati in tanti a farlo e tramite Instagram Della Valle ha scritto ai tre fortunati vincitori, che hanno avuto modo di chiacchierare e scattare foto con il proprio idolo.

Non solo Della Valle ha mantenuto la promessa, ma visto il numero eccezionale di risposte ricevute, ha deciso di aggiungere una nuova iniziativa. A metà pomeriggio ha quindi scritto un nuovo annuncio sui propri profili, dando appuntamento in centro città per le 17.30 e portando con sé anche Peppe Poeta, allenatore della Pallacanestro Brescia. Il coach, insieme a Della Valle, ha distribuito gadget, magliette e pantaloncini della squadra ai tifosi, circa una trentina, che si sono poi messi in posa per una foto ricordo con allenatore e giocatore. Il gesto mostra il legame che si è creato tra la squadra, cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni fino a conquistare la Coppa Italia 2023, e la piazza, in cui Della Valle gioca dal 2021.